Как бороться с реактивными "шахедами": почему государство боится финансировать эффективные решения
Проблема реактивных "шахедов" будет решена в течение ближайших недель, обещает политик Марьян Заблоцкий. Подробностей он не раскрывает в интересах дела, но отмечает, что процесс финансируется за счет средств иностранных инвесторов, поскольку отечественная бюрократия категорически не приемлет нестандартные, пусть даже эффективные, решения, за которые чиновникам не хочется отвечать
Продолжаю работать над проблемой реактивных "шахедов", и здесь действительно наблюдаются обнадеживающие прорывы. Удалось найти точно работающую, уже апробированную и относительно недорогую концепцию средств противодействия, а также привлечь средства американских доноров на создание первых образцов, адаптированных к украинским условиям и нашим конкретным задачам.
Если всё пойдет по плану, первые реактивные "шахеды" с помощью этих решений можно будет сбивать уже через несколько недель. Очень хотелось бы, чтобы подобные разработки можно было так же быстро финансировать за счет государственных средств, но сегодня бюрократия и действующая система контроля фактически означают, что за любое нестандартное решение, оплаченное из бюджета, чиновник рискует получить не благодарность за результат, а тюремный срок.
Поэтому единственный реалистичный выход для меня сейчас — искать иностранных доноров, готовых финансировать то, что необходимо Украине уже сегодня. Это усложняет работу, добавляет лишние этапы и в разы затягивает реализацию, хотя в условиях войны скорость принятия таких решений напрямую определяет их ценность.
Более подробных сведений пока раскрывать не буду, чтобы не навредить работе. Но проблема будет решена — вопрос лишь во времени. К сожалению, в нашей ситуации время измеряется не неделями или месяцами, а потерянными человеческими жизнями, поэтому я не жалею собственных усилий, чтобы максимально сократить его.
В то же время уже сейчас очевидно, что государственную систему финансирования разработок и контроля за использованием бюджетных средств в сфере оборонных инноваций необходимо радикально реформировать. Нам нужна гораздо большая свобода для экспериментов, быстрое принятие решений и возможность брать на себя обоснованный риск там, где стандартных решений просто не существует.
Мы теряем десятки человеческих жизней и миллиарды гривен в экономике не только из-за появления новых вражеских технологий, но и из-за того, что внутри государственной системы почти никто не готов одобрить финансирование креативного решения, даже если именно оно может оказаться самым быстрым и эффективным.
На войне инновации почти всегда начинаются со смелого решения. И государство должно научиться не наказывать за такие решения, а создавать условия, в которых их можно быстро проверять, финансировать и масштабировать.
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