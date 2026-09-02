Как бороться с реактивными "шахедами": почему государство боится финансировать эффективные решения

Продолжаю работать над проблемой реактивных "шахедов", и здесь действительно наблюдаются обнадеживающие прорывы. Удалось найти точно работающую, уже апробированную и относительно недорогую концепцию средств противодействия, а также привлечь средства американских доноров на создание первых образцов, адаптированных к украинским условиям и нашим конкретным задачам.

Если всё пойдет по плану, первые реактивные "шахеды" с помощью этих решений можно будет сбивать уже через несколько недель. Очень хотелось бы, чтобы подобные разработки можно было так же быстро финансировать за счет государственных средств, но сегодня бюрократия и действующая система контроля фактически означают, что за любое нестандартное решение, оплаченное из бюджета, чиновник рискует получить не благодарность за результат, а тюремный срок.

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Поэтому единственный реалистичный выход для меня сейчас — искать иностранных доноров, готовых финансировать то, что необходимо Украине уже сегодня. Это усложняет работу, добавляет лишние этапы и в разы затягивает реализацию, хотя в условиях войны скорость принятия таких решений напрямую определяет их ценность.

Более подробных сведений пока раскрывать не буду, чтобы не навредить работе. Но проблема будет решена — вопрос лишь во времени. К сожалению, в нашей ситуации время измеряется не неделями или месяцами, а потерянными человеческими жизнями, поэтому я не жалею собственных усилий, чтобы максимально сократить его.

В то же время уже сейчас очевидно, что государственную систему финансирования разработок и контроля за использованием бюджетных средств в сфере оборонных инноваций необходимо радикально реформировать. Нам нужна гораздо большая свобода для экспериментов, быстрое принятие решений и возможность брать на себя обоснованный риск там, где стандартных решений просто не существует.

Мы теряем десятки человеческих жизней и миллиарды гривен в экономике не только из-за появления новых вражеских технологий, но и из-за того, что внутри государственной системы почти никто не готов одобрить финансирование креативного решения, даже если именно оно может оказаться самым быстрым и эффективным.

На войне инновации почти всегда начинаются со смелого решения. И государство должно научиться не наказывать за такие решения, а создавать условия, в которых их можно быстро проверять, финансировать и масштабировать.

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