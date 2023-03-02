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Думки Російсько-українська війна

Хто атакував Брянську область: українська ДРГ та вигадки з розстрілами заручників

"Російські пропагандисти б'ються в істериці. Кремль то призначає, то скасовує засідання ради нацбезпеки. Українська влада офіційної позиції не дає. Хіба що такою можна назвати репліку від ГУР, що російські патріоти починають прокидатися і вступати в збройну боротьбу з владою Путіна". Думка.

Олександр Кочетков
Олександр Кочетков
Політичний аналітик, колишній інженер-конструктор КБ "Південне"
eye 723
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Фото: Скріншот | Російський добровольчий корпус, що воює проти Росії у складі ЗСУ, 2 березня 2023 року зайшов у Брянську область
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Дивлюся на те, що відбувається в Брянській області, з неабияким подивом. Для тих, хто ще не в курсі: нібито дві українські диверсійні групи відкрито перейшли на територію Росії, захопили і кошмарять там два задрипані села.

Російські пропагандисти б'ються в істериці. Кремль то призначає, то скасовує засідання ради нацбезпеки. Українська влада офіційної позиції не дає. Хіба що такою можна назвати репліку від ГУР, що російські патріоти починають прокидатися і вступати в збройну боротьбу з владою Путіна.

Представлені на викладеному в мережі відео бійцісправді озброєна опозиція кремлівському режиму. Все решта, що гуляє по ЗМІ, — захоплення заручників і розстріли мирних жителів, атака шкільного автобуса й інше — провокаційні вигадки, які вже спростовує місцева російська влада. Наприклад, який шкільний автобус із дітьми, якщо у прикордонних з Україною районах навчання ведеться на віддаленці? Але піпл у недоімперії повірить. Як завжди, пообіцяє "не забути, не пробачити"…

А ось практичний зміст цієї партизанщини під Брянськом від мене вислизає.

Чергова провокація недоімперії? Але що вони одержують? Чи перейменують лицемірне СВО на КТО — контртерористичну операцію? Чи навіть оголосять нам війну? І що? У них одразу з'явиться більше ракет, безпілотників, танків, снарядів? Чи могилізовані миттєво перетворяться на професійних військових?

Цей рейд по російській глушині зробить ядерний шантаж Кремля реальнішим? Так у них і так приводів незлічено — адже вони оголосили Херсонську та Запорізьку області суб'єктами своєї федерації, а обласні центри — під контролем України.

От якби щось подібне почалося на території Білорусі — тоді я припустив би, що бацька Лукашенко домовився з товаришем Сі. Що Китай постачатиме Білорусі (читай — Росії) зброю, але для цього Білорусь має вступити у війну. От і створюється привід — "українські націоналісти напали на мирних білоруських селян, які садять картоху". Але ж цього не відбувається!

Й Україні від гучного, але безрезультатного заходження ДРГ у недоімерію — теж ніякого штибу. На ситуацію на фронтах це не вплине. На взаємини із союзниками — теж. У непродуману самодіяльність ГУР вірити відверто не хочеться.

Є лише один варіант, та й той умоглядний. Кремль має відверті проблеми з вторгненням, йому вкрай потрібен перепочинок для перебудови своїх сил, пошуку постачань зброї та запуску свого виробництва. Тому з ініціативи недоімперії у низці європейських країн тривають консультації на рівні експертів щодо пошуку "формули миру" — це точний факт. Але оскільки Україна впевнена, що зможе розгромити недоімперію на полі бою, активність ДРГ на російській території покликана зірвати ці кулуарні проросійські мирні витівки.

Воно, начебто, й логічно. Але надто вже віддає висмоктаною з пальця конспірологією. Тим паче, що Кремлю начхати на якісь брянські села, їх доля ні на що не вплине. Тож не відволікаємось на всякі казуси війни та діємо за планом — готуємось до весняно-літнього наступу та звільнення української землі. Таким є наш шлях.

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