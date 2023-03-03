"Жодних червоних ліній": у Держдумі закликали оголосити Україні війну через "ДРГ" під Брянськом

Початок "війни", за словами генерала у відставці Віктора Соболєва, покладено після вчорашніх провокацій у селах Брянської області.

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Член комітету Державної Думи РФ з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв закликав уряд РФ змінити статус так званої "спеціальної військової операції" на оголошення повномасштабної війни з Україною. Відповідну заяву політик зробив 2 березня.

Зокрема, Віктор Соболєв закликав уряд оголосити Україні "справжню війну" після інциденту з "українською ДРГ" у Брянській області. Генерал-лейтенант також заявив про необхідність терміново зміцнити кордони Росії, насамперед на захоплених територіях.

"Жодних червоних ліній щодо України у нас не залишилося. І нам уже абсолютно точно потрібно закінчувати "спеціальну військову операцію" і починати вести справжню війну. Зі знищенням засобів та об'єктів комунікацій, з висвітленням доставок озброєнь. І зробити це треба було давно", — заявив Соболєв.

Генерал висловив переконання, що обстріли мирних громадян не припиняться доти, доки з Києвом "будуть церемонитися".

"Поки ми будемо з ними церемонитися, у нас так і триватимуть обстріли мирних громадян, зокрема й дітей, як сьогодні в Брянській області. Адже там унаслідок обстрілу цивільного транспорту було поранено 10-річного хлопчика. Немає цьому всьому виправдання", — додав Соболєв.

Зі свого боку, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатували, що інцидент у Брянській області РФ відкрито показав невдоволення діями Кремля в середовищі російських блогерів, які очікують, що це стане гарною нагодою для офіційного оголошення війни Україні.

"Українські ДРГ" у Брянській області — хронологія

2 березня у російських ЗМІ та серед пропагандистів РФ з'явилася інформація про появу в Брянській області "української ДРГ", яка нібито захопила у заручники мешканців двох сіл Брянської області. Протягом дня інцидент почав набирати безліч суперечливих деталей.

Спочатку повідомлялося, що "диверсанти" розстріляли шкільний автобус та вбили дівчинку, потім узяли заручників. Російські ЗМІ повідомляли про 50 озброєних осіб, які проникли в область з території України. Пропагандисти також інформували про підрив електропідстанції та газової станції, про розстріли мешканців місцевих сіл, проте підтверджень інформації від представників місцевої влади не було.

Голова Чечні Рамзан Кадиров закликав Кремль атакувати "терористів та їхні родини", щоб покарати винних у цьому інциденті. За його словами, уряд України розв'язав "війну без правил".

Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін назвав "терористичним актом" атаку на брянські села та анонсував на сьогодні засідання Ради безпеки щодо ситуації в області.

Пізніше у соціальних мережах з'явилося відео підрозділу "Російський Добровольчий Корпус", члени якого взяли на себе відповідальність за події у Брянській області із закликом "піднімати бунт" і не вірити "брехні кремлівських пропагандистів".

Генштаб ЗСУ назвав інформацію про українську ДРГ на території Брянщини "зухвалою московською пропагандою".

2 березня радник офісу президента України Михайло Подоляк назвав подію "класичною провокацією". На його думку, влада Росії хоче налякати громадян своєї держави для виправдання "нападу на іншу країну". "Бійтеся своїх партизанів", — наголосив він у своєму повідомленні.

Нагадаємо, журналісти Фокусу провели детальне дослідження суперечливих подій щодо ситуації у Брянській області.