"Бійтеся своїх партизанів": в ОП прокоментували провокацію з "українською ДРГ" під Брянськом

Михайло Подоляк повністю переконаний, що так російська пропаганда переконує громадян, що Кремль "не просто так" почав воювати з Україною.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловився про ситуацію з "українською ДРГ" у Брянській області, яку активно просувають російські пропагандисти. Чиновник вважає, що це не більше, ніж провокація, про що й написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter у четвер, 2 березня.

Михайло Подоляк вважає, що росіяни запустили дезінформацію про "українську ДРГ" у Брянській області усвідомлено, адже за рік повномасштабної війни вони практично не досягли військових успіхів і намагаються виправдати продовження так званої "СВО".

"Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну і зростаючу бідність. Тим часом, партизанський рух в Рф стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів..." — йдеться у повідомленні представника ОП.

[ + – ] Михайло Подоляк вважає, що "українська ДРГ під Брянськом" — це навмисна провокація РФ

Нагадаємо, що вранці 2 березня у Брянській області РФ розпочалася масштабна провокація. Пропагандистські російські ЗМІ повідомили про те, що в регіоні активізувалися "українські диверсанти", точаться бої, а також відбулося захоплення заручників.

Через цю новину президент РФ Володимир Путін навіть скасував поїздку до Ставропольського краю, а російські засоби масової інформації заговорили про екстрене засідання Ради безпеки, хоч у Кремлі й спростовують це.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, навіщо РФ історія з "українською ДРГ" під Брянськом. Він вважає, що нова провокація Кремля потрібна для того, аби мотивувати росіян йти добровільно воювати і гинути.