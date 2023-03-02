"Виправдати провал "СВО": експерт пояснив, для чого РФ історія з "українською ДРГ" під Брянськом

Олександр Коваленко вважає, що нова провокація Кремля потрібна для того, щоби мотивувати росіян іти добровільно воювати й гинути за батьківщину.

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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловився про ситуацію з проникненням у село Сушани Брянської області ДРГ ЗСУ. Про це він написав у власному Telegram-каналі в четвер, 2 березня.

Російська влада повідомила про те, що не менш ніж 40 людей проникли на територію області й почали захоплювати заручників. Аналітик називає цю ситуацію фейковою та назвав кілька причин того, для чого Кремль просуває цю пропаганду.

"Зрозуміло в цю маячню ніхто не повірить. Але навіщо вона потрібна? Щоб дискредитувати ЗСУ в очах міжнародних партнерів України? Мовляв, дивіться, українські військові захоплюють заручників! Повертаємося до самого початку абзацу — в цю маячню ніхто не повірить", — сказано в повідомленні .

Водночас окупанти можуть використовувати раніше взятих українських військовополонених і видати їх як "доказ" того, що ДРГ дійсно проникла на територію Російської Федерації.

Ці маніпуляції легко спростувати, як вважає Олександр Коваленко, і ніхто, крім росіян, не повірить у це. Їм знову розкажуть про те, наскільки небезпечна Україна та що війну рік тому вони не даремно розпочали.

"І якщо кожен росіянин не віддасть борг батьківщині, то Сушани будуть по всій Росії! Тобто привід виправдати безглуздість і провальність цієї своєї "СВО", а також привід для оголошення нової "часткової" мобілізації, ну або вже наберуться сміливості й назвуть усе своїми іменами… "СВО" — війною, а часткову мобілізацію — загальною", — продовжив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 2 березня росЗМІ повідомили про розстріл "українською ДРГ" авто в РФ. Група диверсантів, за інформацією пропагандистів, відкрила вогонь по транспортному засобу та взяла в заручники мешканців села Сушани Брянської області.