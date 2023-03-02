"Оправдать провал "СВО": эксперт объяснил, для чего РФ история с "украинской ДРГ" под Брянском

Александр Коваленко считает, что новая провокация Кремля нужна для того, чтобы мотивировать россиян идти добровольно воевать и погибать за родину.

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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказался про ситуацию с проникновением в село Сушаны Брянской области ДРГ ВСУ. Об этом он написал в собственном Telegram-канале в четверг, 2 марта.

Российские власти сообщили о том, что не менее 40 человек проникли на территорию области и начали захватывать заложников. Аналитик называют эту ситуацию фейковой и назвал несколько причин того, для чего Кремль продвигает эту пропаганду.

"Разумеется в этот бред никто не поверит. Но зачем он нужен? Чтобы дискредитировать ВСУ в глазах международных партнеров Украины? Мол, смотрите, украинские военные захватывают заложников! Возвращаемся к самому началу абзаца — в этот бред никто не поверит", — сказано в сообщении.

При этом, оккупанты могут использовать ранее взятых украинских военнопленных и выдать их в качестве "доказательства" того, что ДРГ действительно проникла на территорию Российской Федерации.

Эти манипуляции легко опровергнуть, как считает Александр Коваленко, и никто кроме россиян не поверит в это. Им опять расскажут о том, на сколько опасна Украины и что войну год назад они не даром начали.

"И если каждый россиянин не отдаст долг родине, то Сушаны будут по всей России! То есть, повод оправдать бессмысленность и провальность этой своей "СВО", а так же повод для объявления новой "частичной" мобилизации, ну или уже наберутся смелости и назовут все своими именами… "СВО" — войной, а частичную мобилизацию — всеобщей", — продолжил Александр Коваленко.

Напомним, 2 марта росСМИ сообщили о расстреле "украинской ДРГ" авто в РФ. Группа диверсантов, по информации пропагандистов, открыла огонь о транспортном средстве и взяла в заложники жителей села Сушаны Брянской области.