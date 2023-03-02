"Бойтесь своих партизан": в ОП прокомментировали провокацию с "украинской ДРГ" под Брянском

Михаил Подоляк полностью убежден, что таким образом российская пропаганда убеждает граждан в том, что Кремль "не просто так" начал воевать с Украиной.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался про ситуацию с "украинской ДРГ" в Брянской области, которую активно продвигают российские пропагандисты. Чиновник считает, что это не более, чем провокация, о чем и написал на своей странице в социальной сети Twitter в четверг, 2 марта.

Михаил Подоляк считает, что россияне запустили дезинформацию об "украинской ДРГ" в Брянской области осознанно, ведь за год полномасштабной войны они практически не добились военных успехов и пытаются оправдать продолжение так называемой "СВО".

"Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем, партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан…" — говорится в сообщении представителя ОП.

[ + – ] Михаил Подоляк считает, что "украинская ДРГ под Брянском" — это намеренная провокация РФ

Напомним, что рано утром 2 марта в Брянской области РФ началась масштабная провокация. Пропагандистские российские СМИ сообщили о том, что в регионе активизировались "украинские диверсанты", идут бои, а также произошел захват заложников.

Из-за этой новости президент РФ Владимир Путин даже отменил поездку в Ставропольский край, а российские средства массовой информации заговорили об экстренном заседании Совета безопасности, хоть в Кремле и опровергают это.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, для чего РФ история с "украинской ДРГ" под Брянском. Он считает, что новая провокация Кремля нужна для того, чтобы мотивировать россиян идти добровольно воевать и погибать.