Раненый мальчик и заложники в подвалах: что известно о боях с "украинской ДРГ" в Брянской области РФ

В селе Сушаны Брянской области РФ 2 марта ловили 40 "украинских диверсантов". Поступали сведения о взятии в заложники детей, убийстве мужчины и ранении 10-летнего ребенка. Фокус решил собрать все, что известно об инциденте.

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РосСМИ называли происходящее "полномасштабным сражением с украинской ДРГ". В заложники попала семья с двумя детьми, жители села Сушаны и Любечаны. Те, кому повезло больше — прятались в подвалах, писали в пабликах.

Пропагандисты сообщали о подрыве электроподстанции и газовой станции в Сушанах. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о стрельбе по машине — убит мужчина и ранен десятилетний мальчик.

[ + – ] Сообщение о том, что на территории Брянской области якобы обнаружена "украинская ДРГ"

Российская ФСБ заявила, что в приграничном Климовском районе Брянской области оперативники и силы Минобороны России проводили мероприятия по уничтожению вооруженных украинцев, нарушивших государственную границу.

В украинских пабликах распространялась информация о действиях беглых наемников из российской ЧВК "Вагнер".

[ + – ] СМИ сообщали, что "украинские диверсанты" взяли в заложники местных жителей, включая детей

Некоторые российские военкоры рассказали о подготовке спецподразделений РФ к зачистке приграничных районов. Чтобы ликвидировать "диверсантов", на территории области даже хотели разместить РСЗО "Град".

Российское агентство ТАСС в 13.22 сообщило, что "диверсанты" в приграничном районе Брянской области не проявляют признаков активности. Звуков стрельбы уже не слышно.

"На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ на нашей территории", — отметил собеседник журналистов.

Инцидент в Брянской области. Почему Путин созвал заседание Совбеза и тут же его отменил

Позже появилась информация об экстренном созыве Совета безопасности РФ из-за проникновения через границу "украинской ДРГ". В Кремле заявили, что Путина информируют о происходящем в Брянской области по линии ФСБ, Минобороны и Росгвардии.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг слухи о проведении срочного совещания Совбеза РФ. Тем не менее, президент России в связи с ситуацией в Брянской области отменил поездку в Ставропольский край.

[ + – ] Из-за "диверсантов" Путин отменил поездку

Песков затруднился ответить на вопрос, последует ли изменение статуса "специальной военной операции" после инцидента в Брянской области. "Не знаю, пока не могу сказать", — ответил он журналистам.

"ДРГ" в Брянской области: что говорят в Киеве?

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ писали, что украинские военные ведут боевые действия исключительно в Украине. Происходящее на территории РФ — это сопротивление местных жителей путинскому режиму.

Среди возможных причин украинские военные выделили "несоблюдение мер пожарной безопасности и другие факторы, не зависящие от ВСУ". Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов считает происходящее в Брянской области продолжением трансформации РФ.

"Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", — заявил он.

[ + – ] В украинской разведке считают, что события в Брянской области — признак того, что Россия начинает сопротивляться диктатуре Путина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал россиянам бояться собственных партизан.

"Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность", — написал он в Twitter.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко полагает, что командование ВС РФ могло использовать ранее взятых в плен украинских военных и выдать их за членов ДРГ. Таким образом, появляется очередной повод для оправдания бессмысленности полномасштабной войны и объявления новой "частичной" мобилизации.

Русский бунт и Добровольческий Корпус

Также в сети появилось видео группы "Русский Добровольческий Корпус", которая взяла на себя ответственность за события в Брянской области. Участники РДК призывают "поднимать бунт".

[ + – ] Русский Добровольческий Корпус заявил, что готов бороться с режимом Путина с оружием в руках

"Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", — заявили представители движения.

Напомним, что Путин во время выступления на коллегии ФСБ 28 февраля призывал спецслужбы держать под особым контролем границу с Украиной и поставить заслон для диверсантов.

В российском Санкт-Петербурге утром в этот же день закрыли аэропорт "Пулково" из-за информации пролете над городом неизвестного воздушного объекта. Силовики ввели специальный план "Ковер".