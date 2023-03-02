РосСМИ пишут об экстренном заседании Совбеза из-за "украинской ДРГ": в Кремле это отрицают

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слухи, уверяет, что глава Кремля не планирует 2 марта проводить заседание. Из-за проникновения "украинской ДРГ" Владимир Путин также отменил рабочую поездку в Ставропольский край.

Related video

В России 2 марта экстренно соберется Совет безопасности Российской Федерации. Все из-за якобы проникновения "украинской ДРГ" на территорию соседней, Брянской области. Об этом сообщает издание "Верстка" со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

Также об экстренном заседании Совбеза сообщает радио "Маяк" со ссылкой на источники в Госдуме. По их информации, Путин должен провести заседание "в ближайшее время".

Слухи о вторжении группы "украинских диверсантов" прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, российский президент в связи с атакой украинских боевиков в Брянской области получает постоянные доклады по линии силовых ведомств: ФСБ, Минобороны и Росгвардии.

"Проведение совещания Совбеза РФ сегодня не планируется, на завтра в плане совещание с постоянными членами Совета. Владимир Путин в связи с ситуацией в Брянской области не поедет в Ставропольский край, как было запланировано ранее", — сказал Песков

Сегодня утром, 2 марта, по сообщению российских средств пропаганды, на территорию РФ со стороны Украины в село Сушаны вошла группа людей около 40 человек. Они устроили стрельбу по одним источникам по авто, по другим — по школьному автобусу и убили мужчину. В результате ранения получил ребенок, его госпитализировали в медучреждение.

Далее группа "диверсантов" якобы взяла в заложники семью. На место прибыли силовики и пытаются справиться с участниками ДРГ.

В украинских пабликах сообщают, что с базы на территории Брянской области сбежали вооруженные бойцы ППК "Вагнер". Именно они захватили деревню Сушаны.

В ФСБ заявили, что в приграничном Климовском районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных "украинских националистов", нарушивших государственную границу.

В Генштабе ВСУ в свою очередь информацию об украинских диверсантах на территории Брянщины назвали "дерзкой московской пропагандой".