РосЗМІ пишуть про екстрене засідання Радбезу через "українську ДРГ": в Кремлі це заперечують

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи чутки, запевняє, що очільник Кремля не планує 2 березня проводити засідання. Через проникнення "української ДРГ" Володимир Путін також скасував робочу поїздку до Ставропольського краю.

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У Росії 2 березня екстрено збереться Рада безпеки Російської Федерації. Все через нібито проникнення "української ДРГ" на територію сусідньої, Брянської області. Про це повідомляє видання "Верстка" з посиланням на джерело, близьке до силових структур.

Також про екстрене засідання Ради безпеки повідомляє радіо "Маяк" з посиланням на джерела в Держдумі. За їхньою інформацією, Путін має провести засідання "найближчим часом".

Чутки про вторгнення групи "українських диверсантів" прокоментував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, російський президент у зв'язку з атакою "українських бойовиків" у Брянській області отримує постійні доповіді по лінії силових відомств: ФСБ, Міноборони та Росгвардії.

"Проведення наради Радбезу РФ сьогодні не планується, на завтра в плані нарада з постійними членами Ради. Володимир Путін у зв'язку із ситуацією в Брянській області не поїде до Ставропольського краю, як було заплановано раніше", — сказав Пєсков

Сьогодні зранку, 2 березня, за повідомленням російських засобів пропаганди, на територію РФ збоку України у село Сушани зайшла група людей із близько 40 осіб. Вони влаштували стрілянину за одними джерелами по авто, за іншими — по шкільному автобусу і вбили чоловіка. В результаті поранень зазнала дитина, її ушпиталили до медзакладу.

Далі група "диверсантів" нібито взяла в заручники родину. На місце прибули силовики і роблять спроби впоратися з учасниками ДРГ.

В українських пабліках повідомляють, що з бази на території Брянської області втекли озброєні бійці ПВК "Вагнер". Саме вони захопили село Сушани.

У ФСБ заявили, що у прикордонному Климівському районі Брянської області проводяться заходи щодо знищення озброєних "українських націоналістів", які порушили державний кордон.

У Генштабі ЗСУ своєю чергою інформацію про українських диверсантів на території Брянщини назвали "зухвалою московською пропагандою".