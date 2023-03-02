Продолжается бой: в Брянской области силовики пытаются задержать "украинскую ДРГ" из 40 человек

Местные жители сейчас прячутся в подвалах, в селе взорвана электроподстанция и газовая станция, сообщают росСМИ.

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В селе Сушаны Брянской области российские силовики пытаются справиться с двумя группами "украинских диверсантов", которые якобы зашли 2 марта на территорию России и взяли в заложники местных жителей, а также убили ехавшего в авто мужчину. В настоящее время продолжается бой, сообщают росСМИ.

"В Сушанах продолжается полномасштабное сражение с украинской ДРГ. В село боевики вошли еще утром. Достоверно известно о взятии в заложники семьи, где есть двое детей. Местные жители сейчас прячутся в подвалах, в селе взорвана электроподстанция и газовая станция", — говорится. в сообщении.

Отмечается, что о погибших нет точной информации. По данным пропагандистов, диверсанты якобы взяли в заложники не только местных жителей села Сушаны, но и населенного пункта Любечаны.

В ФСБ информацию об "украинских диверсантах" подтвердили.

"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских, нарушивших государственную границу", — говорится в заявлении ФСБ.

Украинская сторона наличие "украинских диверсантов" на территории Брянщины не комментирует, но в пабликах рассказывают, что Сушаны захватили сбежавшие с базы на территории области "вагнеровцы".

ВСУ попали в 4 катера российских оккупантов в районе Кинбурнской косы Николаевской области, которые те подготовили для диверсантов, сообщила 1 марта руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Также украинские защитники уничтожили 2 единицы тяжелой артиллерии россиян и 5 единиц автобронетанковой техники.