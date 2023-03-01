Подготовили для диверсантов: ВСУ уничтожили 4 катера РФ в районе Кинбурнской косы, — ОК "Юг"

Представительница командования Наталия Гуменюк рассказала, что россияне используют полуостров для обстрелов районов Николаевской области. Поэтому регион не может присоединиться к зерновому соглашению.

Related video

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки уничтожили четыре катера ВС РФ в районе Кинбурнской косы Николаевской области. Их оккупанты подготовили для диверсантов. Об этом рассказала руководительница пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

Также украинские силы уничтожили две единицы тяжелой артиллерии россиян, пять единиц автобронетанковой техники. Это произошло в районе косы до островов на левобережной части Украины.

По ее словам, армия России подтягивает силы и вооружения на Кинбурнскую косу из оккупированной части Херсонской области. Однако они неохотно едут в этот район, потому что знают, что не вернутся.

"Они чуть ли не на пальцах выбрасывают, кто поедет на это задание, поскольку знают, что вернутся оттуда фактически невозможно", — отметила Гуменюк.

Представительница командования рассказала, что российские войска выезжают на узкий конец косы, чтобы обстреливать Очаковский район и Куцурубскую общину. Кроме того, оккупанты разворачивают позицию для обстрела Днепро-Бугского лимана. В результате чего Николаевская область не может присоединиться к участию в зерновом соглашении.

"Они обстреливают и сразу получают в ответ. Потому что действительно наши подразделения контрбатарейно противодействуют. И каждый день у нас есть достижения по уничтожению техники", — сказала она.

Напомним, 24 февраля Наталия Гуменюк рассказала, что украинские войска обстреливают позиции российских войск на Кинбурнской косе. По ее словам, Она добавила, что сейчас эта территория перешла в "серую" зону.

11 января в ВСУ заявили, что отдельное освобождение Кинбурнской косы нецелесообразно. Деоккупация и полуострова, и островов на Днепре рядом с Херсоном должна происходить лишь при общем освобождении украинских территорий в этом регионе.