"Средства не совпадают с целью": отдельное освобождение Кинбурнской косы нецелесообразно, — ВСУ

Сейчас полуостров контролирует российская армия, объясняет пресс-служба Сил обороны. Однако огневой контроль ВСУ не позволяет противнику сосредоточить на косе большое количество своей живой силы.

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Отдельное освобождение Кинбурнской косы в настоящее время нецелесообразно. Деоккупация и полуострова, и островов на Днепре рядом с Херсоном должна происходить лишь при общем освобождении украинских территорий в этом регионе. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

Отвечая на вопрос о ситуации с Большим Потемкинским островом рядом с Херсоном, Ерин подчеркнул, что Украина сохраняет свой огневой контроль этой территории.

"В настоящее время — и это касается не только Потемкинского острова, а всей группы островов на данном направлении — постоянного контроля [ВСУ] нет. Но огневой контроль со стороны Сил обороны Украины постоянно сохраняется", — прокомментировал полковник.

Кинбурнская коса сейчас также находится под контролем оккупантов. По словам Ерина, освобождение полуострова пока может принести Украине больше вреда, чем преимущества. Он считает, что те средства, которые необходимы для деоккупации этой территории, несопоставимы с целью.

"Освобождение как Кинбурнской косы, так и островов возможно только во время общего освобождения наших территорий. Отдельное освобождение Кинбурнской косы не совсем целесообразно, так как там открытая местность, и огневое поражение со стороны противника может нанести больше вреда, чем мы получим преимущества во время освобождения данной территории", — говорит полковник.

При этом, как отметил спикер Сил обороны, из-за постоянного огневого контроля украинской армии противник не может разместить на косе большое количество своей живой силы.

"Поэтому можно сказать, что оккупанты контролируют косу, но не полностью", — уточнил Ерин.

Напомним, 3 января народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал видео, на котором военнослужащий ВСУ позирует на фоне украинского флага, сообщая, что остров Большой Потемкинский освобожден.

В тот же день начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военнослужащие действительно установили государственный флаг на острове Большой Потемкинский, однако говорить о полном его освобождении пока рано.