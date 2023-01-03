ВСУ освободили остров Большой Потемкинский между левым и правым берегом Днепра (видео)

По словам Алексея Арестовича, ВС РФ высадили на остров десант в начале декабря, рассчитывая взять контроль над устьем Днепра.

Related video

В пятницу, 2 января в сети появилось видео, на котором военнослужащий Вооруженных сил Украины позирует на фоне украинского флага, сообщая, что остров Большой Потемкинский в Херсонской области освобожден. Видеоролик был опубликован на странице народного депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко в Telegram.

"ВСУ освободили остров Большой Потемкинский! Это остров между левым и правым берегом Днепра возле Херсона. Слава нашим великим воинам!", — пишет нардеп.

Остров находится в 3,7 км от материковой части Херсона, а его площадь составляет примерно 21 кв. км. Официального подтверждения информации об освобождении данной территории от Генштаба пока не поступало.

[ + – ] Остров Большой Потемкинский освобожден ВСУ

Ранее, 8 декабря советник Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что Россия высадила на остров Большой Потемкинский свой десант, чтобы контролировать устье Днепра. В одном из своих интервью на канале "Фейгин Live" эксперт отметил, что территорию заняли российские мобилизованные.

Арестович утверждал, что таким образом в РФ пытались предотвратить контрнаступление ВСУ на Кинбурнской косе и высадку украинского десанта на левом берегу Днепра.

"Как они будут это делать, мне непонятно, но мелькало в их сообщениях. Далековато Кинбурнская коса. В любом случае они хотят следить, чтобы мы не высаживали десант на левый берег", — прокомментировал ституацию Алексей Арестович.

Советник также упомянул о том, что, высадившись на Большой Потемкинский, российские военнослужащие стали целью для артиллерии ВСУ.

"Наши артиллеристы ужасно обрадовались, появился хороший полигон "для пострелять". Дерзкий замысел российского командования — это хорошо, расстреляем и этих", — сказал Арестович.

[ + – ] Алексей Арестович об острове Большой Потемкинский. Смотреть с 1:10

Напомним, что по словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, с февраля по декабрь 2022 года ВСУ удалось освободить 1 884 населенных пунктов. Он также отметил, что на деоккупированных территориях идет восстановление инфраструктуры.

Фокус также писал, что Вооруженные силы Украины могли освободить три населенных пункта в Харьковской области. Об этом идет речь в сводке за 27 декабря американского Института изучения войны.

Еще мы писали о том, что 31 декабря стало известно об освобождении из плена известного парамедика Асана Исенаджиева. Он состоял в группе из 140 военных, среди которых — защитники "Азовстали" и острова Змеиный.