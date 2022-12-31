В канун Нового года из плена освободили парамедика, фото которого облетело весь мир (видео)

Асан Исенаджиев был в группе из 140 военных, среди которых — защитники "Азовстали" и острова Змеиный.

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В субботу, 31 декабря, в результате обмена военнопленных в Украину вернулся парамедик Асан Исенаджиев, фото которого, сделанное во время обороны "Азовстали" распространили мировые СМИ. Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева на своей официальной странице в Фейсбуке.

"Отважный украинский воин, представитель коренного крымскотатарского народа парамедик из "Азовстали", Асан Исенаджиев вернулся домой из вражеского плена", — написала Ташева.

По ее словам, с первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину парамедик спасал жизнь наших граждан – военных и гражданских.

"Асан вернулся в родную страну, а вскоре обязательно вернется домой — в свободный украинский Крым", — добавила постоянный представитель президента Украины в АР Крым.

[ + – ] Асан Исенаджиев спасал жизни военных и гражданских с самого начала полномасштабной войны в Украине

Парамедик Асан Исенаджиев стал известен после опубликованной в Инстаграме фотографии. Там он окровавленными руками в медицинских перчатках жестами показывает сердце.

"Передайте моей маме слова: я увидел столько боли, но не сломаюсь никогда", — гласила подпись к фото.

[ + – ] Парамедик участвовал в уже ставшей легендарной обороне "Азовстали"

Большой обмен пленными 31 декабря: как это происходило

В субботу, 31 декабря, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о том, что домой из российского плена вернулись 140 человек.

Среди них — раненые военные, защитники Мариуполя и острова Змеиный, добровольцы территориальной обороні из Славутича, (причем родители и сыновья, вместе находившиеся в плену) а также бойці ВСУ, которые выполняли боевые задания на Бахмутском направлении.

Всего в канун Нового года удалось освободить 132 мужчины и восемь женщин, среди которых — 22 офицеров, а также 118 сержантов и солдат.

Напомним, в начале мая 2022 года парамедик "Азова" призвал президента Турции спасти людей в "Азовстали". По его словам, в подземельях металлургического комбината раненые умирали в агонии от недостатка медикаментов и в ужасных условиях.

В конце декабря Фокус писал также о том, сколько украинцев держит в плену Россия. По словам уполномоченной президента по правам защитников Украины, около 15 тыс. людей считаются пропавшими без вести и украинская сторона не знает, что с ними случилось.