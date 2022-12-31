Напередодні Нового року з полону звільнили парамедика, фото якого облетіло весь світ (відео)

Асан Ісенаджієв був у групі зі 140 військових, серед яких — захисники "Азовсталі" та острови Зміїний.

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У суботу, 31 грудня, в результаті обміну військовополонених в Україну повернувся парамедик Асан Ісенаджієв, фото якого, зроблене під час оборони "Азовсталі", поширили світові ЗМІ. Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

"Відважний український воїн, представник корінного кримськотатарського народу парамедик з "Азовсталі", Асан Ісенаджієв повернувся додому з ворожого полону", — написала Ташева.

За її словами, з першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України парамедик рятував життя наших громадян – військових та цивільних.

"Асан повернувся до рідної країни, а незабаром обов'язково повернеться додому — до вільного українського Криму", — додала постійний представник президента України в АР Крим.

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Парамедик Асан Ісенаджієв став відомий після опублікованої в Інстаграмі фотографії. Там він закривавленими руками у медичних рукавичках жестами показує серце.

"Передайте моїй мамі слова: я побачив стільки болю, але не зламаюся ніколи", — говорив підпис до фото.

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Великий обмін полоненими 31 грудня: як це відбувалося

У суботу, 31 грудня, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що додому з російського полону повернулися 140 людей.

Серед них — поранені військові, захисники Маріуполя та острови Зміїний, добровольці територіальної оборони зі Славутича (причому батьки та сини, які разом перебували в полоні), а також бійці ЗСУ, які виконували бойові завдання на Бахмутському напрямку.

Загалом напередодні Нового року вдалося звільнити 132 чоловіки та вісім жінок, серед яких — 22 офіцерів, а також 118 сержантів та солдатів.

Нагадаємо, на початку травня 2022 року парамедик "Азова" закликав президента Туреччини врятувати людей в "Азовсталі". За його словами, у підземеллях металургійного комбінату поранені помирали в агонії від нестачі медикаментів та у жахливих умовах.

Наприкінці грудня Фокус писав також про те, скільки українців тримає Росія. За словами уповноваженої президента з прав захисників України, близько 15 тис. людей вважаються зниклими безвісти та українська сторона не знає, що з ними сталося.