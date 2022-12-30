Скільки українців тримає у полоні Росія: омбудсмен назвала кількість

За словами уповноваженої президента з прав захисників України, близько 15 тис. людей вважаються зниклими безвісти й українська сторона не знає, що з ними сталося.

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Росія підтвердила, що в її полоні перебувають 3392 українських військових. Про це розповіла уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька в інтерв'ю газеті RND.

За словами Вербицької, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії зникли безвісти 15 тисяч людей. Про їхню долю нічого не відомо.

"Ми не знаємо, що з ними сталося. Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були силоміць вивезені з окупованих Росією територій або, можливо, давно вбиті. Така невизначеність особливо тяжка для рідних", — зазначила Вербицька.

Крім того, уповноважена президента з прав військовослужбовців наголосила, що фіксуються численні порушення Женевської конвенції щодо поводження з полоненими з боку окупантів. Так, росіяни відмовляють Міжнародному комітету Червоного Хреста у доступі до таборів для військовополонених.

"Якщо співробітники організації отримують доступ, то затриманих негайно переводять до інших таборів: нам відомі випадки, коли ув'язнених переводили так чотири рази", — додала Вербицька.

Нагадаємо, 29 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові за тиждень просунулися на 2,5 км у напрямку Кремінної Луганської області. За інформацією Командування, у разі прориву Силами оборони України на лінії "Сватове-Кремінна" та перенесення бойових дій ближче до Луганська, значна частина російських військових на цій ділянці планує здатися в полон.

Також 13 грудня російський телеканал "Лабутнанги ТВ" видалив опубліковане днем раніше інтерв'ю з російським військовим Михайлом Радигіним, якого було звільнено з полону в Україні в межах обміну. Чоловік розповідав, що в полоні українська сторона дотримувалася Женевської конвенції, забезпечувала триразове харчування та видавала предмети гігієни.

Нагадаємо, на початку грудня з російського полону вдалося повернути 60 українських військових, серед яких були як чоловіки, так і жінки.