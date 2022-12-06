У День Збройних сил Україна звільнила з полону 60 захисників (відео)

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, 14 повернутих на батьківщину військових безпосередньо захищали до кінця "Азовсталь".

Related video

У вівторок, 6 грудня, коли Україна відзначає День Збройних сил, із російського полону вдалося повернути 60 військових, серед яких як чоловіки, так і жінки. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

"Це найкраща новина в день свята, тому що герої мають бути живі. На них уже чекають вдома рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя", — написав Єрмак.

За інформацією Офісу президента, серед захисників України, яких вдалося обміняти, — 58 чоловіків і дві жінки. Усі вони виконували свої обов'язки безпосередньо в лавах ЗСУ, у Нацгвардії та Державній прикордонній службі України.

Також відомо, що серед звільнених є 15 офіцерів, а також 45 рядових і сержантів.

За словами Єрмака, 34 особи серед експолонених захищали від російських окупантів Маріуполь. Із них 14 осіб безпосередньо тримали оборону "Азовсталі".

"Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто перебував в Оленівці", — уточнив голова ОП.

В Україну повернули тіла загиблих захисників: що відомо

Тим часом, як повідомляють в Офісі уповноваженого за зниклими безвісти, в Україну повернули тіла 49 полеглих захисників.

За словами глави Офісу Олега Котенка, в Україну вже вдалося повернути тіла 827 захисників, які віддали своє життя за нашу країну.

Нагадаємо, наприкінці листопада ще троє українських морпіхів повернулися додому з російського полону. Після повернення в Україну, військовослужбовці отримали першу медичну та психологічну допомогу.

Фокус також писав, що в жовтні в Україну повернулися з російського полону 108 військовослужбовців. Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що деякі ув'язнені перебували у полоні ще з 2019 року за надумані "шпигунство" і "тероризм".