В День Вооруженных сил Украина освободила из плена 60 защитников (видео)

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, 14 возвращенных на родину военных непосредственно защищали до конца "Азовсталь".

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Во вторник, 6 декабря, когда Украина отмечает День Вооруженных сил, из российского плена удалось вернуть 60 военных, среди которых — как мужчины, так и женщины. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

"Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. Их уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе этот миг счастья", — написал Ермак.

По информации Офиса президента, среди защитников Украины, которых удалось обменять, — 58 мужчин и две женщины. Все они исполняли свои обязанности непосредственно в рядах ВСУ, в Нацгвардии и Государственной пограничной службе Украины.

Также известно, что среди освобожденных есть 15 офицеров, а также 45 рядовых и сержантов.

По словам Ермака, 34 человека среди экс-пленных защищали от российских оккупантов Мариуполь. Из них 14 человек непосредственно держали оборону "Азовстали".

"Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Еленовке", — уточнил глава ОП.

В Украину вернули тела павших защитников: что известно

Тем временем, как сообщают в Офисе уполномоченного по пропавшим без вести, в Украину вернули тела 49 павших защитников.

По словам главы Офиса Олега Котенко, в Украину уже удалось вернуть тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за нашу страну.

Напомним, в конце ноября еще трое украинских морпехов вернулись домой из российского плена. По возвращению в Украину, военнослужащие получили первую медицинскую и психологическую помощь.

Фокус также писал, что в октябре в Украину вернулись из российского плена 108 военнослужащих женщин. Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что некоторые заключенные находились в плену еще с 2019 года за надуманные "шпионаж" и "терроризм".