Окупант розповів росЗМІ про добрі умови в українському полоні: інтерв'ю довелося видалити (відео)

Михайло Радигін повернувся до Росії з обміну та розповів, що в Україні його годували тричі на день та забезпечували засобами гігієни. Також окупант поділився, що у полоні вивчив український гімн та пісню про Бандеру.

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Російський телеканал "Лабитнанги ТВ" видалив опубліковане вчора інтерв'ю з російським військовим Михайлом Радигіним, якого звільнено з полону в Україні в межах обміну. Чоловік розповідав, що в полоні українська сторона дотримувалася Женевської конвенції, забезпечувала триразовим харчуванням та видавала предмети гігієни. Про це пише видання "Медиазона".

Інтерв'ю з Радигіним опубліковано на сторінці телеканалу у соціальній мережі VK, проте після того, як журналістка Анна Чесова написала серію твітів про сюжет, відео видалили. З усім тим, користувачі мережі встигли зберегти та викласти його на YouTube.

В інтерв'ю житель Лабитнангі, міста в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, повідомив, що йому залишалося лише чотири місяці до пенсії і він прийняв рішення "добити шматочок" цього терміну, взявши участь у повномасштабному вторгненні російських військ в Україну за короткостроковим контрактом. Після навчальної частини Радигін, за його словами, працював у тилу, після чого чоловіка разом із товаришами по службі відправили на Харківський напрямок.

Далі Радигін розповідає, що на завданні під Харковом російські військові "розбіглися хто куди" і почали ховатися у підвалах будинків, а він сам разом із трьома товаришами по службі отримали поранення. Потім їх забрали в полон бійці Збройних Сил України. За словами росіянина, спочатку його утримували у СІЗО Харкова, після чого перевели до центру утримання полонених у Києві, де він проживав разом зі 150 іншими військовими. Російський військовослужбовець поділився, що в цьому центрі полонених годували тричі на день, видавали їм засоби гігієни, а як покарання за порушення режиму їх змушували присідати і віджиматися.

Крім цього, за словами Радигіна, полоненим довелося вивчити гімн України, пісню про Степана Бандеру та "Червону руту" Софії Ротару. Росіянин також розповів, що утримання полонених проводилося під камерами спостереження, до яких мали доступ іноземні журналісти. Після звільнення Радигін та інші російські військові утримувалися у казармі у центрі Москви, де їх допитували протягом трьох тижнів.

Нагадаємо, на початку грудня з російського полону вдалося повернути 60 українських військових, серед яких були як чоловіки, так і жінки.

А восени в Україну повернулися з російського полону 108 військовослужбовців. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що деякі ув'язнені перебували в полоні ще з 2019 року за надумані статті про "шпигунство" та "тероризм".