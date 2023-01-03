ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкінський між лівим та правим берегом Дніпра (відео)

За словами Олексія Арестовича, ЗС РФ висадили на острів десант на початку грудня, розраховуючи взяти контроль над гирлом Дніпра.

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У п'ятницю, 2 січня, в мережі з'явилося відео, на якому військовослужбовець Збройних сил України позує на тлі українського прапора, повідомляючи, що острів Великий Потьомкінський у Херсонській області звільнено. Відеоролик було опубліковано на сторінці народного депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренка у Telegram.

"ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкінський! Це острів між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсона. Слава нашим великим воїнам!", — пише нардеп.

Острів знаходиться за 3,7 км від материкової частини Херсона, а його площа становить приблизно 21 кв. км. Офіційного підтвердження інформації про звільнення цієї території від Генштабу поки що не надходило.

[ + – ] Острів Великий Потьомкінський звільнено ЗСУ

Раніше, 8 грудня радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що Росія висадила на острів Великий Потьомкінський свій десант, щоб контролювати гирло Дніпра. В одному зі своїх інтерв'ю на каналі "Фейгін Live" експерт наголосив, що територію зайняли російські мобілізовані.

Арестович стверджував, що таким чином у РФ намагалися запобігти контрнаступу ВСУ на Кінбурнській косі та висадженню українського десанту на лівому березі Дніпра.

"Як вони це робитимуть, мені незрозуміло, але миготіло в їхніх повідомленнях. Далеко Кінбурнська коса. У будь-якому випадку вони хочуть стежити, щоб ми не висаджували десант на лівий берег", — прокоментував ситуацію Олексій Арестович.

Радник також згадав про те, що, висадившись на Великий Потьомкінський, російські військовослужбовці стали ціллю для артилерії ЗСУ.

"Наші артилеристи дуже зраділи, з'явився гарний полігон "для постріляти". Зухвалий задум російського командування — це добре, розстріляємо і цих", — сказав Арестович.

[ + – ] Олексій Арестович про острів Великий Потьомкінський. Дивитися з 1:10

Нагадаємо, що за словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, з лютого по грудень 2022 року ЗСУ вдалося звільнити 1884 населених пунктів. Він також наголосив, що на деокупованих територіях йде відновлення інфраструктури.

Фокус також писав, що Збройні сили України могли звільнити три населені пункти в Харківській області. Про це йдеться у зведенні за 27 грудня американського Інституту вивчення війни.

Ще ми писали про те, що 31 грудня стало відомо про звільнення з полону відомого парамедика Асана Ісенаджієва. Він складався з групи зі 140 військових, серед яких — захисники "Азовсталі" та острови Зміїний.