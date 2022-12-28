ВСУ могли освободить три населенных пункта в Харьковской области, — ISW (карта)

По данным американских военных аналитиков, украинская армия, скорее всего, деоккупировала Двуречную, Новомлынск и Таволжанку. Еще один населенный пункт освободили на Луганщине.

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Вооруженные силы Украины могли освободить три населенных пункта на северо-востоке Харьковской области. Об этом в своей сводке за 27 декабря рассказывают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке Украины", — в частности, говорится в отчете.

По всей видимости, украинская армия смогла деоокупировать Двуречную, Новомлынск и Таволжанку. Также ВСУ вероятно освободили село Коломыйчиха в Сватовском районе Луганской области.

[ + – ] Освобожденные населенные пункты в Харьковской области

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов 27 декабря заявил, что на сегодняшний день российские войска занимают 1,6% территории региона. При этом по оценкам американских аналитиков за 26 декабря, россияне контролировали 1,7% территории. Таким образом, разница за сутки составила около 46 квадратных километров, которые перешли под контроль Украины.

Во вторник ВС РФ смогли отразить украинские атаки на линии Сватово-Кременная. В то же время, военные блогеры написали о том, что Украина захватила опорный пункт россиян возле Червонопоповки, в 5 километрах к северо-западу от Кременной. Как отмечают в ISW, украинские силы продвигались в этом направлении с 23 декабря.

Параллельно с этим украинские силы перегруппировываются и перебрасывают подкрепления из Харьковской области для возобновления наступления на линии Кременная — Сватово.

[ + – ] Карта боевых действий от аналитиков ISW

Напомним, в районе Кременной сейчас идут тяжелые бои. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 27 декабря говорил о построении захватчиками мощной линии обороны и стягивании в регион резервных сил.

26 декабря глава Луганской ОВА говорил об отходе российского командования из Кременной в населенный пункт Рубежное.