Бои за Кременную: РФ перебросила много резервов из-за страхов потерять город, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, потеря россиянами Кременной приведет к краху всей линии обороны Луганской области.

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В районе города Кременная Луганской области идут тяжелые бои. Российские войска построили очень мощную оборону и стягивают большое количество резервов. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Очень мощную оборону смогли построить за месяц, даже чуть больше российские оккупационные войска и они стягивают туда огромное количество резервов и техники. Поэтому постоянно они там восстанавливают свои силы", — сказал он.

По его словам, в этом районе погибли сотни или тысячи военных России. Однако оккупанты продолжают перебрасывать новые силы из-за страхов потерять населенный пункт. Гайдай отметил, что потеря Кременной приведет к краху всей линии обороны Луганской области.

Украинским военным тяжело продвигаться на этом направлении. Потому что вся территория заминирована, а ВС РФ постоянно обстреливают большими калибрами.

Сергей Гайдай рассказал, что похожая ситуация наблюдается в районе города Сватово. Однако здесь у украинских военных есть успехи. В частности, ВСУ сорвали планы оккупантов начать наступление, чтобы получить локальный успех.

Напомним, 26 декабря Гайдай рассказал, что российское командование отошло из Кременной в Рубежное. Он также сообщил, что ВС РФ пытались организовать наступление на Лиман Донецкой области, который украинские войска освободили в октябре.

21 декабря глава Луганской ОВА сообщил, что ВСУ могут продвинуться в регионе до новогодних праздников. Однако россияне постарались по максимуму заминировать регион, что замедляет продвижение ВСУ на направлении Сватово-Кременная.