"К Новому году ждем успех": глава Луганской ОВА рассказал о деоккупации региона

По словам Сергея Гайдая, россияне постарались по максимуму заминировать регион, что замедляет продвижение ВСУ на направлении Сватово-Кременная.

Related video

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что ВСУ смогут продвинуться в регионе до новогодних праздников. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала Еспресо.

Как говорит Гайдай, ВС РФ по максимуму заминировали территорию Луганской области, что замедляет продвижение украинских сил на направлении Сватово-Кременная. Однако снижение температурных показателей привело к активизации боевых действий, поэтому у ВСУ есть хорошие шансы продвинуться.

Оккупанты заняли почти все жилые дома местных жителей в близлежащих населенных пунктах.

По его словам, сегодня самым сложным участком на всей линии фронта остается бахмутское направление. Он считает, что россияне поставили своей целью добиться там хоть каких-то успехов.

Кроме того, Гайдай рассказал, что в Кремле недовольны деятельностью коллаборантов в занятых населенных пунктах, поэтому стараются заменить их чиновниками из России.

Напомним, 20 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные уже приблизились к Кременной. По его словам, до города осталось всего несколько километров.