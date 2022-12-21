"До Нового року чекаємо на успіх": голова Луганської ОВА розповів про деокупацію регіону

За словами Сергія Гайдая, росіяни постаралися максимально замінувати регіон, що уповільнює просування ЗСУ в напрямі Сватово-Кременна.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що ЗСУ зможуть просунутися у регіоні до новорічних свят. Про це урядовець розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

Як каже Гайдай, ЗС РФ максимально замінували територію Луганської області, що сповільнює просування українських сил в напрямі Сватово-Кременна. Проте зниження температурних показників призвело до активізації бойових дій, тому ЗСУ має гарні шанси просунутися.

Окупанти зайняли майже всі житлові будинки місцевих жителів у прилеглих населених пунктах.

За його словами, сьогодні найскладнішою ділянкою на всій лінії фронту залишається бахмутський напрямок. Він вважає, що росіяни поставили за мету досягти там хоч якихось успіхів.

Крім того, Гайдай розповів, що у Кремлі незадоволені діяльністю колаборантів у зайнятих населених пунктах, тому намагаються замінити їх чиновниками із Росії.

Нагадаємо, 20 грудня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові вже наблизилися до Кремінної. За його словами, до міста залишилося лише кілька кілометрів.