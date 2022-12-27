Бої за Кремінну: РФ перекинула багато резервів через страхи втратити місто, — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, втрата росіянами Кремінної призведе до краху всієї лінії оборони Луганської області.

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У районі міста Кремінна Луганської області тривають тяжкі бої. Російські війська збудували дуже потужну оборону та стягують велику кількість резервів. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Дуже потужну оборону змогли побудувати за місяць, навіть трохи більше російська окупаційні війська і вони стягують туди величезну кількість резервів і техніки. Тому постійно вони там відновлюють свої сили", — сказав він.

За його словами, у цьому районі загинули сотні чи тисячі військових Росії. Однак окупанти продовжують перекидати нові сили через страхи втратити населений пункт. Гайдай зазначив, що втрата Кремінної призведе до краху всієї лінії оборони Луганської області.

Українським військовим важко просуватись на цьому напрямі. Тому що всю територію заміновано, а ЗС РФ постійно обстрілюють великими калібрами.

Сергій Гайдай розповів, що схожа ситуація спостерігається у районі міста Сватове. Однак тут українські військові мають успіхи. Зокрема, ЗСУ зірвали плани окупантів розпочати наступ, щоб здобути локальний успіх.

Нагадаємо, 26 грудня Гайдай розповів, що російське командування відійшло з Кремінної до Рубіжного. Він також повідомив, що ЗС РФ намагалася організувати наступ на Лиман Донецької області, який українські війська звільнили у жовтні.

21 грудня голова Луганської ОВА повідомив, що ЗСУ можуть просунутися в регіоні до новорічних свят. Однак росіяни постаралися максимально замінувати регіон, що сповільнює просування ЗСУ на напрямі Сватово-Кремінна.