Флаг есть, но не освободили: ОК "Юг" о ситуации на острове Большой Потемкинский

В командовании призвали прислушиваться к официальной информации, а не к заявлениям политиков. Накануне об освобождении острова заявил нардеп Алексей Гончаренко.

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Украинские военнослужащие установили государственный флаг на острове Большой Потемкинский в Херсонской области, однако говорить о полном освобождении острова еще рано. Об этом в эфире телемарафона заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Фокус.

Военные установили флаг сигнализируя врагу, что Украина работает над тем, чтобы освободить все земли. Все запланированные действия будут неизбежными для оккупантов.

"Установка флага – это сигнал для врага, что мы работаем, что земля наша, что это все Украина. И также это напоминание им о необратимости тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении еще рано", — подчеркнула Гуменюк.

Она также добавила, что заявления от политиков об освобождении определенных территорий могут существенно повлиять на развитие ситуации. Поэтому нужно ждать сообщений от военных, которое знают, что делают. Вдобавок в видео говорится об установке флага, а не полном освобождении острова.

Напомним, 2 января нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил об освобождении острова Большой Потемкинский в Херсонской области. Официального подтверждения от Генштаба не последовало.

3 января в соцсетях сообщили, что ВСУ ударом из HIMARS уничтожили базу ВС РФ в Херсонской области. Скорректировать огонь мог россиянин, который накануне выставил фото с территории гостиничного комплекса.