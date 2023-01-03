Прапор є, але не звільнили: ОК "Південь" про ситуацію на острові Великий Потьомкінський

У командуванні закликали дослухатися до офіційної інформації, а не до заяв політиків. Напередодні про визволення острова заявив нардеп Олексій Гончаренко.

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Українські військовослужбовці встановили державний прапор на острові Великий Потьомкінський у Херсонській області, однак говорити про повне звільнення ще рано. Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Фокус.

Військові встановили прапор, сигналізуючи ворогові, що Україна працює над тим, щоб звільнити всі землі. Усі заплановані дії будуть неминучими для окупантів.

"Встановлення прапора — це сигнал для ворога, що ми працюємо, що земля наша, що це все Україна. І також це нагадування їм про незворотність тих процесів, які ми запланували. Але говорити про звільнення ще зарано", — наголосила Гуменюк.

Вона також додала, що заяви від політиків щодо звільнення певних територій можуть суттєво вплинути на розвиток ситуації. Тому треба чекати на повідомлення від військових, які знають, що роблять. До того ж у відео йдеться про встановлення прапора, а не повне звільнення острова.

Нагадаємо, 2 січня нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив про звільнення острова Великий Потьомкінський у Херсонській області. Офіційного підтвердження від Генштабу не надійшло.

3 січня у соцмережах повідомили, що ЗСУ ударом із HIMARS знищили базу ЗС РФ у Херсонській області. Скоригувати вогонь міг росіянин, котрий напередодні виставив фото з території готельного комплексу.