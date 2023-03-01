Підготували для диверсантів: ЗСУ знищили 4 катери РФ в районі Кінбурнської коси, — ОК "Південь"

Представниця командування Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни використовують острів для обстрілів районів Миколаївської області. Тому регіон не може приєднатися до зернової угоди.

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Збройні сили України минулої доби знищили чотири катери ЗС РФ у районі Кінбурнської коси Миколаївської області. Їх окупанти підготували для диверсантів. Про це розповіла керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Також українські сили знищили дві одиниці важкої артилерії росіян, п'ять одиниць автобронетанкової техніки. Це сталося у районі коси до островів на лівобережній частині України.

За її словами, армія Росії підтягує сили й озброєння на Кінбурнську косу з окупованої частини Херсонської області. Проте вони неохоче їдуть в цей район, бо знають, що не повернуться.

"Вони мало не на пальцях викидають, хто поїде на це завдання, оскільки знають, що повернутися звідти фактично неможливо", — зазначила Гуменюк.

Представниця командування розповіла, що російські війська виїжджають на вузький кінець коси, щоб обстрілювати Очаківський район та Куцурубську громаду. Крім того, окупанти розгортають позицію для обстрілу Дніпро-Бузького лиману. Внаслідок чого Миколаївська область не може приєднатися до участі в зерновій угоді.

"Вони обстрілюють й одразу отримують у відповідь. Тому що справді наші підрозділи контрбатарейно протидіють. І щодня у нас є досягнення щодо знищення техніки", — сказала вона.

Нагадаємо, 24 лютого Наталія Гуменюк розповіла, що українські війська обстрілюють позиції російських військ на Кінбурнській косі. За її словами, зараз ця територія перейшла в "сіру" зону.

11 січня у ЗСУ заявили, що окреме звільнення Кінбурнської коси недоцільне. Деокупація і півострова, й островів на Дніпрі поруч із Херсоном має відбуватися лише за загального звільнення українських територій у цьому регіоні.