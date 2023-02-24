"Мріють вшитися, але не встигають": ЗС РФ "прилітає" від ЗСУ на Кінбурнській косі, — Гуменюк

Серед російських окупантів ширяться чутки, що бойова робота на Кінбурнській косі — це квиток в один кінець, розповіла речниця ОК "Південь".

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Російським окупантам добряче дістається від ЗСУ на Кінбурнській косі на Миколаївщині. Про це в ефірі 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Російські загарбники використовують Кінбурнську косу для виконання бойових завдань — обстрілів Очакова та інших населених пунктів на Лівому березі Дніпра, але чітко усвідомлюють, що перебувають під вогневим контролем ЗСУ, тому відстрілявшись намагаються залишити позиції.

"Після пострілів, вони мріють вшитися, але не встигають, бо ми відпрацьовуємо у відповідь. Навіть серед них самих, хто базується на Лівобережжі, на вході в цю Кінбурнську косу, за результатами перехоплень поширюється така інформація, що виїзд на таку роботу — це квиток в один кінець", — сказала Наталя Гуменюк.

Вона додала, що зараз територія Кінбурнської коси у Миколаївській області перейшла до "сірої" зони.

РФ готує точкові ракетні удари по містах України, повідомили в ОК "Південь" 20 лютого. В акваторії Чорного моря було помічено корабельне угруповання з 9 одиниць, одна з яких — підводний ракетоносій. Запуск ракет із підводного носія українська ППО, швидше за все, не зможе відстежити.

Відстань до населених пунктів для ЗСУ уже не має великого значення. Свідченням цьому є удари по базах окупантів в Маріуполі 23 лютого. Зараз Україна має відповідне озброєння для того, щоб діставати до віддалених російських позицій, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.