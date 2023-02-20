Загроза точкових ударів: у Чорному морі чергує підводний човен РФ з "Калібрами" на борту (відео)

За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, через шторм більшість кораблів-ракетоносіїв вирушать до пунктів базування. Але в морі залишилася ворожа субмарина, яка будь-якої миті може запустити крилаті ракети й українські сили ППО не зможуть це відстежити.

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Росія готує точкові ракетні удари по містах України. Про це у понеділок, 20 лютого, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За словами спікерки, в акваторії Чорного моря було помічено корабельне угруповання з 9 одиниць, одна з яких — підводний ракетоносій. Однак через шторм, що посилюється, більшість кораблів перевели в пункти базування. При цьому підводний човен залишиться в морі. Запуск ракет із підводного носія українська ППО, швидше за все, не зможе відстежити.

"І це якраз ознака цієї підступності ворога, який говорить про те, що вони можуть застосувати і точкові ракетні удари, про які ми попереджали. Тому що виявлення пуску ракет із підводного човна — це досить приховано й ускладнено для ППО", — розповіла Наталія Гуменюк.

Також речниця ОК "Південь" зазначила, що, ймовірно, 23 лютого відбудеться масований обстріл України, проте це не означає, що в наступні дати не буде нових атак росіян.

Нагадаємо, 18 лютого Наталія Гуменюк розповіла про те, що росіяни шукають нову тактику завдання ракетних ударів по Україні, оскільки попередні масовані удари не виправдали їхніх очікувань.

Раніше, 14 лютого, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що після новин про передавання Україні далекобійної зброї російське військове командування розмістило своє корабельне угрупування у Чорному морі подалі.