"Калібри" закінчуються: РФ шукає нову тактику ракетних ударів по Україні, — Гуменюк (відео)

За словами речниці ОК "Південь", масовані ракетні атаки не виправдали очікувань росіян через результативну роботу української ППО. При цьому нова атака може статися будь-якої миті.

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Росіяни шукають нову тактику завдання ракетних ударів по Україні, оскільки попередні масовані удари не виправдали їхніх очікувань. Про це у суботу, 18 лютого, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Вони [росіяни] шукають нову тактику, намагаються підібрати спосіб, який буде для них максимально результативним тому, що ті масовані ракетні атаки, які вони проводили до цього, не дали тих результатів, які вони від них очікували. Результативність роботи нашої ППО виявилася дуже високою і не такою, як вони очікували", — зазначила Гуменюк.

За словами спікерки ОК "Південь", випуск чотирьох "Калібрів" 18 лютого по території України говорить про те, що росіяни вишукують способи впливу та "підтримання тонусу" в проміжках між масованими атаками, які вони готують.

Як зазначила Гуменюк, нова ворожа атака може статися будь-якої миті. Про це свідчить активність ворожого, а також злагодження корабельного угрупування у Чорному морі.

"Нагадаю, що ракети "Калібр" є високоточною зброєю і застосовуються за конкретними цілями. Якщо ми бачили напередодні карту повітряних тривог, яка покривала всю територію України у зв'язку з польотом розвідувальної авіації, це якраз і був збір даних для уточнення завдання ракетних ударів", — повідомила речниця ОК "Південь".

"Калібри" закінчуються

Як повідомила Наталія Гуменюк 19 лютого в ефірі національного телемарафону, у Чорному морі зараз перебуває корабельне угруповання з 9 суден, два з яких є ракетоносіями "калібрів".

"З огляду на те, що 4 ракети було використано, значить на бойовому чергуванні і в готовності до застосування знаходяться близько 8 ракет. Це говорить про те, що ракетний удар може бути будь-якої хвилини і удари будуть, швидше за все, націлені на об'єкти критичної інфраструктури", — розповіла Гуменюк.

Спікерка ОК "Південь" додала, що росіяни використовують "Калібри", незважаючи на те, що їх залишилося мало.

Ракетний обстріл України 18 лютого

Нагадаємо, вранці 18 лютого Збройні сили РФ завдали двох ракетних ударів по Хмельницькому, внаслідок яких було пошкоджено цивільні та військові об'єкти. Приліт однієї з російських ракет зафіксовано біля зупинки громадського транспорту.

Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що Росія запустила по Україні ракети типу "Калібр". Звуки вибухів чули мешканці Хмельницького та Дніпра.

Фокус також писав про те, що за даними Повітряних сил ЗСУ, дві з чотирьох крилатих ракет, випущених росіянами по Україні, були збиті засобами ППО. Інші дві ракети вдарили по Хмельницькому.