РФ влаштувала масований обстріл України: у Хмельницькому прильоти, у регіонах працювала ППО

ДТЕК відключила енергоінфраструктуру у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, щоб знизити збитки від влучень.

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Вранці 18 лютого Росія запустила ракети по Україні. Фокус повідомляє, що відомо про загрози.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник (Марсель) повідомив у Telegram о 08:47, що запуск шести крилатих ракет "Калібр" зафіксували з Феодосії (Крим). Вони полетіли над Україною у західному напрямку, ППО намагається їх збити.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про пуски ракет із Чорного моря. При цьому два невідомі об'єкти пролетіли над областю на захід. "Скажімо так — рахунок на збиті ракети відкрито", — написав він о 9:06 і опублікував фотографію збитого об'єкта. Пізніше він написав, що на знімку, найімовірніше, зображено уламок української ракети ППО.

Моніторинговий канал "Радар Тривога Де Ракета" зазначив о 8:42, що ракети полетіли у бік Вінницької та Хмельницької області. Жителі Хмельницького та Дніпра повідомили про вибухи, ймовірно, відпрацювало ППО. Інформацію про два вибухи у Хмельницькому підтвердив голова ОВА Сергій Гамалій о 9:03.

Помітили також активність російської тактичної авіації з акваторії Азовського моря, можливі запуски ракет Х-59. Політ ракет також зафіксували у бік Дніпра, Кривого Рогу та Києва. Глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив о 9:15, що ЗС РФ запустила ракети за допомогою тактичної авіації, зокрема, з повітряного простору окупованих територій України.

"Кривий Ріг. Реальна загроза ракетних ударів. Енергетики превентивно проводть відключення електроенергії", — попередив голова криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул о 9:14.

Енергокомпанія ДТЕК оголосила про застосування екстрених відключень світла у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях через загрозу ракетних ударів. Такі заходи вживають з метою зменшення пошкодження енергетичної інфраструктури у разі влучень.

Приблизно о 9:37 областями України почалися відбої повітряних тривог.

Попередній масований ракетний обстріл України був 16 лютого. ЗС РФ запустили ракети по Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях, на Львівщині одна з них потрапила в об'єкт критичної інфраструктури, на щастя, люди не постраждали.

Пізніше командування ЗСУ відзвітувало, що росіяни запустили 16 лютого 32 ракети, а ППО вдалося збити лише половину з них: 14 крилатих ракет типу Х-101 і Х-555, морського базування "Калібр" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.