Армія РФ запустила по Україні понад 30 ракет, сили ППО збили половину, — командування ЗСУ

Крилаті ракети Х-22, випущені бомбардувальниками Ту-22 в районі Курська, поцілили по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Повітряних сил ЗСУ, із тимчасово окупованого Мелітополя летіли авіаракети Х-59.

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Російські військові вночі 16 лютого випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, українські сили ППО збили 16 цілей. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Сили та засоби ЗСУ знищили 14 крилатих ракет типу Х-101 і Х-555, морського базування "Калібр" і 2 керовані авіаційні ракети Х-59, сказано у звіті.

Частина крилатих ракет Х-22 поцілила по об'єктах критичної інфраструктури. У ЗСУ поки що немає на озброєнні вогневих засобів для знищення цього типу ракет, підкреслило командування.

Ворожа армія випустила 12 крилатих ракет типу Х-101 і Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які злетіли в районі Каспійського моря, продовжили військові.

Із акваторії Чорного моря загарбники запустили 8 крилатих ракет "Калібр", а 12 крилатих ракет Х-22 — шістьма бомбардувальниками Ту-22 в районі Курська.

Дві авіаракети Х-59 випустили 2 літаки тактичної авіації Су-35 із тимчасово окупованого Мелітополя, підсумували Повітряні сили.

Ракетний удар по Україні 16 лютого — дані головкому ЗСУ Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що супротивник здійснював пуски ракет 16 лютого з 1:40 до 3:45.

За його даними, всього було застосовано 36 ракет, із них — 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31 і 1 протикорабельна ракета "Онікс".

"Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95МС із району Курська й акваторії Каспійського моря, літаки тактичної авіації Су-35 із району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря", — зазначив командувач.

Сили та засоби ЗСУ знищили 14 крилатих ракет і 2 керовані авіаційні ракети.

Нагадаємо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак 16 лютого розповів про влучення на півночі та заході України, а також у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Фокус повідомляв, що глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" 14 лютого говорив про відсутність даних, які доводять намір військ Росії піти в наступ на Україну найближчим часом.

На думку колишнього командувача Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані Стенлі Маккристала, Москва застосує в Україні ядерну зброю в разі повної невдачі на фронті.