Обстріл України 16 лютого: окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі

ЗС РФ запустили ракети по Полтавській, Одеській, Миколаївській, Львівській, Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях України.

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Вночі 16 лютого Збройні сили Російської Федерації здійснили масований ракетний обстріл території України. По всій країні було оголошено повітряну тривогу, а в ряді областей було зафіксовано роботу протиповітряної оборони.

Вибухи та робота ППО

Приблизно о 2:24 у Telegram каналах з'явилася інформація про високу ймовірність пусків ракет Х-22 з акваторії Азовського моря.

О 3.02 голова Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін повідомив про роботу протиповітряної оборони у Полтавській області. Окрім того, мер міста Кременчук Віталій Малецький повідомив про вибухи, уточнивши, що працює ППО.

Telegram-канали також писали про роботу ППО в Одеській, Миколаївській, Львівській, Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях.

За словами голови Львівської ОВ Максима Козицького, під час повітряної тривоги було влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області, внаслідок якого почалася пожежа. Обійшлося без постраждалих та жертв.

Журналіст Андрій Цаплієнко стверджує, що всього ЗС РФ випустили по Україні 10 ракет, з яких лише 2 були справжніми. Інші – муляжі для відволікання ППО.

"Фальш-цілі це або ракети без бойової частини, задача яких бути видимими для РЛС та відволікати ППО, або результат роботи РЕБ — пристроїв радіоелектронної боротьби, наземного базування, або вбудованих у літаки, які створюють електромагнітні імпульси, які імітують наявність цілей у повітрі", — пояснив Цаплієнко.

Нагадаємо, що 15 лютого ЗС РФ здійснили обстріл міста Покровськ Донецької області, під час якого було поранено щонайменше 12 мирних жителів. Внаслідок російської атаки два мікрорайони були відключені від електроенергії.

Фокус також писав про те, що 14 лютого ЗС РФ завдали ракетного удару по Костянтинівці та Краматорську. У Краматорську ракета влучила у медичний заклад. Окрім того, окупанти двічі влучили по лікарні на Херсонщині.

Ще ми писали про те, що голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попередила про можливий обстріл України на річницю повномасштабного вторгнення РФ – 24 лютого.