Обстрел Украины 16 февраля: оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре

ВС РФ запустили ракеты по Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях Украины.

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В ночь 16 февраля Вооруженные силы Российской Федерации осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога, а в ряде областей была зафиксирована работа противовоздушной обороны.

Взрывы и работа ПВО

Примерно в 2:24 в Telegram-каналах появилась информация о высокой вероятности пусков ракет Х-22 из акватории Азовского моря.

В 3.02 глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил о работе противовоздушной обороны в Полтавской области. Кроме того, мэр города Кременчуг Виталий Малецкий сообщил о взрывах, уточнив, что работает ПВО.

Telegram-каналы также писали о работе ПВО в Одесской, Николаевской, Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области, в результате которого начался пожар. Обошлось без пострадавших и жертв.

Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что всего ВС РФ выпустили по Украине 10 ракет, из которых только 2 были настоящими. Остальные – муляжи для отвлечения ПВО.

"Фальш-цели – это либо ракеты без боевой части, задача которых быть видимыми для РЛС и отвлекать ПВО, либо результат работы РЭБ — устройств радиоэлектронной борьбы, наземного базирования, либо встроенных в самолеты, создающие электромагнитные импульсы, имитирующие наличие целей в воздухе", — объяснил Цаплиенко.

Напомним, что 15 февраля ВС РФ осуществили обстрел города Покровск Донецкой области, в ходе которого были ранены по меньшей мере 12 мирных жителей. В результате российской атаки два микрорайона были отключены от электроэнергии.

Фокус также писал о том, что 14 февраля нанесли ракетный удар по Константиновке и Краматорску. В Краматорске ракета попала в медицинское учреждение. Кроме того, оккупанты дважды попали в больницу в Херсонский области.

Еще мы писали о том, что глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила о возможном массированном обстреле Украины на годовщину полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля.