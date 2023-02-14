ВС РФ обстреляли Константиновку и Краматорск — есть раненый, — ОВА

Российская ракета попала в Центр выдачи гуманитарной помощи. Предварительно ранен гражданский человек.

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Оккупанты 14 февраля нанесли ракетный удар по Константиновке и Краматорску. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По предварительным данным в Константиновке ранен среди гражданских. В результате обстрела поврежден Дворец культуры и досуга, в котором был размещен Центр выдачи гуманитарной помощи. В Краматорске ракета попала в медицинское учреждение.

"Очередное преступление государства-террористки на нашей земле. Россия должна быть наказана!", — заявил Кириленко.

Корреспондент "Суспильного" сообщил, что во дворце культуры из-за взрыва вылетели окна и двери. Сейчас на месте попадания ракеты работают экстренные службы.

Напомним, 13 февраля ВС РФ обстреляли Херсонщину. Снаряды, выпущенные оккупантами, падали прямо во двор домов местных жителей. Пожилая женщина находилась возле своего дома, когда ее задел обломок боеприпаса – пострадавшая погибла на месте. Еще одного жителя села госпитализировали с минно-взрывной травмой и обломочным ранением спины.

Также 13 февраля Фокус со ссылкой на пресс-центр Сил обороны юга Украины предупреждал о предполагаемом массированном обстреле на годовщину полномасштабного вторжения России. ВС РФ могут устроить ракетную атаку 24 февраля 2023 года. К атаке могут быть привлечены находящиеся в море корабли. На борту двух подлодок — 8 ракет.