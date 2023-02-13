Есть погибшая и раненый: ВС РФ обстреляли Херсонщину, — ОГА

Снаряды падали во двор домов мирных жителей. Местного госпитализировали с минно-взрывной травмой.

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Российские армейцы обстреляли село Ингулец в Херсонской области. В результате атаки погибла женщина, находившаяся возле собственного дома. Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации.

"Обломок вражеского боеприпаса задел женщину, которая находилась возле своего дома. Раны оказались несовместимыми с жизнью — пострадавшая погибла на месте", — рассказали в Херсонской ОГА.

Кроме этого, в результате обстрела получил ранение еще один житель села. Он находится в больнице с минно-взрывной травмой и обломочным ранением спины.

Ранее, 10 февраля Херсонская ОГА сообщала об артиллерийском обстреле Херсона. Тогда захватчики ударили артиллерией по жилому дому. В многоэтажке в микрорайоне Остров осколками ранило пожилую женщину. Взрывной волной и обломками снарядов в здании выбило окна и повредило стены с балконами. Гражданскую жительницу города забрала "скорая" с осколочными ранениями. Женщина находилась в тяжелом состоянии.

Также 10 февраля Фокус писал об обращении Заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского к местным жителям. Чиновник призвал гражданских покинуть собственные дома, пока ВСУ не освободят область полностью. Эта просьба связана с усилением обстрелов и опасности в области. За сутки враг обстрелял Херсонщину 54 раза, сам Херсон — 18. Соболевский посоветовал местным хорошо подумать над добровольной эвакуацией.