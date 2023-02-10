Россияне обстреляли Херсон артиллерией: пострадала пожилая женщина, — ОВА (видео)

Оккупанты ударили по многоэтажке с гражданскими в микрорайоне Остров — пожилую женщину ранило осколками.

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Вражеская артиллерия около полудня нанесла удар по дому в микрорайоне Остров, где находились мирные херсонцы. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Взрывной волной и обломками снарядов в квартирах выбило окна, также повреждены стены и несколько балконов", — рассказали в областной военной администрации.

В результате обстрела пострадала пожилая жительница города.

"Ее с осколочными ранениями бригада "скорой" доставила в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь", — сообщили в ОВА.

Напомним, сегодня заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал местных жителей добровольно эвакуироваться к полному освобождению региона украинскими защитниками. Обстрелы региона усилились, поэтому находиться в городе и области небезопасно. По словам Соболевского, за минувшие сутки ВС РФ обстреляли Херсонщину 54 раза, 18 раз – непосредственно Херсон. Один человек погиб, трое ранены.

Ранее, 8 февраля, Фокус публиковал видео с дроном-камикадзе. БПЛА ударил по базе россиян в Херсонской области, видео с места событий поделились в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Пограничники вели аэроразведку с помощью беспилотника и обнаружили российскую технику в одном из населённых пунктов Херсонской области. Сотрудники ГНСУ направили дрон в автомобиль, который находился в скоплении других автомобилей — раздался громкий взрыв. Затем координаты передали украинским артиллеристам. Захватнические войска понесли большие потери.