Росіяни обстріляли Херсон артилерією: постраждала літня жінка, — ОВА (відео)

Окупанти вдарили по багатоповерхівці з цивільними в мікрорайоні Острів — літню жінку поранило осколками.

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Ворожа артилерія близько полудня завдала удару по будинку в мікрорайоні Острів, де знаходились мирні херсонці. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Вибуховою хвилею та уламками снарядів у квартирах повибивало вікна, також пошкоджено стіни та декілька балконів", — розповіли в обласній військовій адміністрації.

Внаслідок обстрілу постраждала літня мешканка міста.

"Її з осколковими пораненнями бригада "швидкої" доставила до лікарні. Жінка знаходиться у важкому стані, медики борються за її життя", — повідомили в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав місцевих мешканців добровільно евакуюватись до повного звільнення регіону українськими захисниками. Обстріли регіону посилилися, тому перебувати у місті та області небезпечно. За словами Соболевського, за минулу добу ЗС РФ обстріляли Херсонщину 54 рази, 18 разів — безпосередньо Херсон. Одна людина загинула, троє — поранені.

Раніше, 8 лютого, Фокус публікував відео з дроном-камікадзе. БПЛА вдарив по базі росіян на Херсонщині, відео з місця подій поділились у пресслужбі Державної прикордонної служби України. Прикордонники вели аеророзвідку за допомогою безпілотника та виявили російську техніку в одному із населених пунктів Херсонської області. Співробітники ДПСУ скерували дрон в автівку, яка знаходилась в скупченні інших автомобілів — пролунав гучний вибух. Потім координати передали українським артилеристам. Загарбницькі війська зазнали великих втрат.