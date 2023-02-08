Дрон-камікадзе вдарив по базі росіян на Херсонщині: вони зазнали великих втрат (відео)

Розвідувальний безпілотник вказав цілі як для ударного БПЛА, так і для української артилерії, яка відпрацювала з високою точністю.

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Сили оборони України за допомогою дронів уразили скупчення російської техніки та живої сили в окупованій частині Херсонської області. Відео успішної бойової операції опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України на офіційному сайті.

Прикордонники вели аеророзвідку за допомогою БПЛА і виявили техніку окупантів в одному із населених пунктів Херсонської області — назва не розголошується, але в ролику можна помітити річку, що впадає у більшу водойму. Насамперед ЗСУ націлилися на скупчення автомобілів на дорозі та спрямували туди дрон-камікадзе літакового типу, який спікірував з великої висоти і врізався в одну з машин, після чого пролунав потужний вибух.

Операція на цьому не закінчилася — оператори розвідувального дрону передали координати цілей артилеристам, які вдарили ще по двох точках поблизу. Снаряди прилетіли з високою точністю та не пошкодили навколишні будівлі. ДПСУ наголосила, що внаслідок точних ударів Сил оборони російські війська зазнали великих втрат.

Напередодні з'явилося відео, як дрони-камікадзе Switchblade 300 винищують росіян в Україні. Один із них залетів просто в окоп окупантів, які безуспішно намагалися відбитися за допомогою автоматів.

Раніше український військовослужбовець Юрій Касьянов заявив, що дрони без артилерії — це гроші на вітер. За його словами, дешеві безпілотники-камікадзе, які розхвалюють у мережі та називають ключовим засобом для перемоги над Росією, можуть ефективно працювати лише за добрих погодних умов та під управлінням вмілих пілотів. Значно більше за дрони ЗСУ потрібні надійні кулемети, міномети і гранатомети для ведення боїв на ближній дистанції.