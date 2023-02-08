Дрон-камикадзе ударил по базе россиян на Херсонщине: они понесли большие потери (видео)

Разведывательный беспилотник указал цели как для ударного БПЛА, так и для украинской артиллерии, отработавшей с высокой точностью.

Related video

Силы обороны Украины с помощью дронов поразили скопление российской техники и живой силы в оккупированной части Херсонской области. Видео успешной боевой операции опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на официальном сайте.

Пограничники вели аэроразведку с помощью БПЛА и обнаружили технику оккупантов в одном из населенных пунктов Харьковской области — название не разглашается, но в ролике можно заметить реку, впадающую в водоем побольше. Первым делом ВСУ нацелились на скопление автомобилей на дороге и направили туда дрон-камикадзе самолетного типа, который спикировал с большой высоты и врезался в одну из машин, после чего раздался мощный взрыв.

Операция на этом не закончилась — операторы разведывательного дрона передали координаты целей артиллеристам, которые ударили еще по двум точкам поблизости. Снаряды прилетели с высокой точностью и не повредили окружающие здания. ГПСУ подчеркнула, что в результате точных ударов Сил обороны российские войска понесли большие потери.

Накануне появилось видео, как дроны-камикадзе Switchblade 300 истребляют россиян в Украине. Один из них залетел прямо в окоп оккупантов, которые безуспешно пытались отбиться с помощью автоматов.

Ранее украинский военнослужащий Юрий Касьянов заявил, что дроны без артиллерии — это деньги на ветер. По его словам, дешевые беспилотники-камикадзе, которые расхваливают в Сети и называют ключевым средством для победы над Россией, могут эффективно работать только при хороших погодных условиях и под управлением умелых пилотов. Гораздо больше дронов ВСУ нужны надежные пулеметы, минометы и гранатометы для ведения боев на ближней дистанции.