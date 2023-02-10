54 удара в сутки: интенсивность обстрелов Херсонщины увеличилась, — облсовет

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал местных жителей добровольно эвакуироваться до полного освобождения региона украинскими защитниками.

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В последние дни Херсонщину обстреливают больше, поэтому заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский просит граждан добровольно выехать из области до освобождения ВСУ левобережной ее части. Это политик заявил в соцсетях.

"За прошедшие сутки враг обстрелял нашу громаду 54 раза, 18 раз – непосредственно Херсон. 1 человек погиб, трое получили ранения", — сообщил Соболевский.

Политик подчеркнул, что херсонцам следует подумать о добровольной эвакуации до момента, когда вся область будет освобождена украинскими вооруженными силами.

Напомним, 9 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об открытии кадетских корпусов на оккупированных территориях. Временные администрации развернули идеологическую кампанию и вынуждают украинцев отдавать своих детей "на обучение". Такой корпус уже принимает несовершеннолетних украинцев в Луганской области, планируют открыть еще несколько в Херсонской области. Кроме того, оккупанты уговаривают присоединиться к борьбе на их стороне украинских заключенных. На пол, статью и состояние здоровья не смотрят.

8 февраля глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире единого телемарафона, что ВСУ удалось уничтожить семь легких лодок оккупантов на юге. Плавсредства захватчики украли у жителей Херсона и готовили для диверсионных групп.

Днем ранее СБУ сообщила о подозрении главе СБУ времен Виктора Януковича Александру Якименко. Бывший глава ведомства присоединился к оккупационной администрации в Херсонской области и подозревается в пытках херсонцев. Якименко с 2014 года скрывался в России, потому что подозревался в госизмене. После деоккупации Херсона экспредседатель СБУ скрылся на подконтрольной оккупантам территории.