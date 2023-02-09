Россияне делают из украинских детей своих кадетов на оккупированных территориях, — Маляр

Кадетов уже готовят в городе Старобельске Луганской области, планируют открыть кадетские корпуса и в Херсонской области, рассказала заместитель министра обороны Украины.

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Оккупационные администрации открывают кадетские корпуса и заставляют украинцев отдавать туда своих детей. Об этом сообщила в своих соцсетях Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины.

"Большие потери в живой силе заставляют российских оккупантов принимать как длительные идеологические, так и экстренные меры для продолжения тотальной мобилизации на временно оккупированных территориях Украины", — рассказала Анна Маляр.

Оккупационные власти планируют открывать кадетские корпуса в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах Херсонской области. Администрации уже развернули идеологическую компанию по принуждению родителей отправлять несовершеннолетних украинцев "на обучение".

Детьми оккупанты не ограничились. На временно оккупированных украинских территориях активно агитируют заключенных вступать в состав российских частных военных компаний.

"Принимаются преступники независимо от их уголовных статей, возраста, состояния здоровья и пола", — подчеркнула замминистра.

Напомним, разведчики Японии 9 февраля связали большое количество убийств среди высших чинов ВС РФ с преимуществом украинских вооруженных сил в киберпространстве. Также военные ВСУ могут получать информацию от местных. Японская разведка установила, что на войне в Украине погибли уже около 20 российских генералов. Бывший начальник штаба сухопутных сил самообороны Японии Киефуми Ивата считает, что потерь кремлевских генералов будет еще "намного больше".

Также 9 февраля Фокус сообщал о бегстве оккупантов под Марьинкой. ВС РФ не были готовы ко встрече с украинскими десантниками, поэтому бросили оружие и накивали пятками с позиций. Своих раненых русские армейцы тоже оставили.