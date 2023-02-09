"Будет намного больше": на войне в Украине погибли 20 генералов РФ, — разведка Японии

Разведчики считают, что большое количество убийств среди высших чинов ВС РФ происходит благодаря превосходству украинских вооруженных сил в киберпространстве. Также для ВСУ могут передавать информацию об оккупантах местные жители.

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Разведка Япония, основываясь на данных, собранных в сотрудничестве с США и Европой, установила, что на войне в Украине с момента полномасштабного вторжения погибли около 20 российских генералов. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Бывший начальникк штаба сухопутных сил самообороны Японии Киефуми Ивата считает, что число потерь среди российских генералов будет "намного больше". По его словам, большое количество убийств среди высших чинов ВС РФ происходит благодаря превосходству украинских вооруженных сил в киберпространстве.

Украинские военные могут узнать местонахождение военных. Кроме того, российская тактика предусматривает, что генералов отправляют непосредственно на поле боя.

Ивата отметил, что смерть представителя высшего командного состава российской армии ослабляет боевой дух солдат.

Высокопоставленный представитель японской разведки рассказал журналистам, что еще одним фактором высокой смертности среди генералов РФ является сотрудничество жителей Донецкой и Луганской областей с ВСУ.

"В двух восточных областях могут быть информаторы, передающие информацию Украине", — сказал он.

Напомним, 7 февраля OSINT-эксперт Иракли Комахидзе сообщил, что в Украине с 4 на 5 февраля погиб российский генерал Дмитрий Ульянов. Он командовал мобилизированными из Татарстана и приехал на войну по собственному желанию.

Ранее, 24 января, в разведке Британии рассказали, что раскол в ВС РФ усиливается, из-за чего с должности оперативного командующего российскими войсками в Украине был отстранен генерал-полковник Михаил Теплинский.