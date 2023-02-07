В Украине погиб генерал ВДВ России Дмитрий Ульянов, — соцсети
Топ-офицер приехал на войну по собственному желанию. Известно, что генерал-майор Дмитрий Ульянов командовал "мобиками" из Татарстана.
В Украине с 4 на 5 февраля Силами обороны был уничтожен российский генерал Дмитрий Ульянов. Как сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, очередной ликвидированный российский офицер командовал полком мобилизованных оккупантов из Татарстана.
Комахидзе пишет, что по данным открытых источников — Ульянов ранее служил на должности Начальника штаба 7-й дивизии ВДВ, командиром 1141-м артиллерийским полком, а также с 2015 по 2017 года был командиром 98-й дивизии ВДВ.
В какой именно зоне боевых действий погиб Ульянов не уточняется, однако известно, что генерал прибыл в Украину добровольцем.
По информации офицера ВСУ Анатолия Штефана, с начала широкомасштабной агрессии РФ по февраль 2023 в Украине ликвидировано 1740 высокопоставленных российских военнослужащих. Из них:
- генералов — 10;
- полковников — 52;
- подполковников — 119;
- майоров — 232 ;
- капитанов — 334;
- старших лейтенантов — 553;
- лейтенантов — 292;
- звания не идентифицированы — 148.
Напомним, согласно данным Генштаба Вооруженных силу Украины от 24 января за 11 месяцев войны было ликвидировано 122 170 российских захватчиков. Также противник потерял 3152 танка, 289 самолетов и 2148 артиллерийских систем.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 3 февраля заявил, что Украина платит очень высокую цену за удержание Бахмута, но защитники оставить его не могут. По словам советника, Бахмут является не просто населенным пунктом Донецкой области, а родным домом для украинцев.