Герасимов уволил ключевого генерала, раскол в ВС РФ усиливается, — разведка Британии (фото)

Начальник Генштаба армии России, как считают разведчики, пытается навязать свой личный авторитет, что вызывает негодование со стороны бойцов и топ-офицеров.

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Раскол в командовании ВС РФ усиливается, из-за чего с должности оперативного командующего российскими войсками в Украине был отстранен генерал-полковник Михаил Теплинский. Об этом в своем отчете от 24 января информирует военная разведка Минобороны Великобритании.

В ведомстве считают, что в командовании ВС РФ только усиливается раскол.

Разногласия, по словам разведчиков, начали возникать после того, как на должность Командующего Объединненной группировки войск России в Украине был назначен Валерий Герасимов. Начальник Генштаба пытается навязать свой личный авторитет в ходе украинской кампании, что вызывает негодование не только со стороны простых бойцов, но и топ-офицеров.

В этом контексте разведчики упомянули отстранение с должности оперативного командующего ВС РФ в Украине Михаила Теплинского, которого в России считают способным и прагматичным командиром. Генерал-полковник, в частности, отвечал за отвод российских войск от Херсона после успешного контрнаступления украинской армии.

"Остается неясным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия в качестве командующего Воздушно-десантными войсками РФ. Существует реальная возможность того, что дебаты по поводу задач, поставленных перед ВДВ, способствовали его увольнению. Подразделения ВДВ часто использовались для выполнения задач по удержанию местности, которые традиционно возлагались на механизированную пехоту", — отмечают разведчики в своем отчете.

[ + – ] Генерал Михаил Теплинский отстранен на фоне раскола в командовании ВС РФ

Днем ранее, 23 января, военная разведка Минобороны Великобритании сообщала, что российских военнослужащих после назначения Валерия Герасимова пытаются "приструнить", запрещая солдатам носить бороды, пользоваться смартфонами и передвигаться на гражданском транспорте.

Несколькими днями ранее о конфликте в командовании ВС РФ также сообщала военная разведка Украины. По данным ГУР МОУ, Валерий Герасимов пытается нейтрализовать руководителя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина, чей авторитет сильно вырос после наступательной операции на Бахмутском направлении.