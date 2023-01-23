ВС РФ находятся в оперативном тупике, а Герасимов выдает нелепые указы, — разведка Британии

Личному составу оккупационных войск, пока они несут большие потери в Украине, запрещают пользоваться телефонами, ездить на гражданском транспорте и носить бороды.

Related video

Российских военных после назначения Валерия Герасимова на должность Командующего Объединенной группировкой войск в Украине пытаются "приструнить", выдавая нелепые запреты. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 23 января.

Ведомство отмечает, что после своего назначения Герасимов пытается поднять уровень дисциплины в ВС РФ.

Так, офицеры всеми силами стараются "приструнить" подчиненных, вводя нелепые запреты. Бойцам не разрешают носить нестандартные стрижки, пользоваться смартфонами и ездить на гражданском транспорте.

"Эти меры были встречены скептическими отзывами. Однако больше всего насмешек вызвали попытки улучшить качество бритья военнослужащих. Владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин раскритиковал военное руководство, заявив, что война — время активных и мужественных людей, а не гладко выбритых", — говорится в отчете разведки Великобритании.

Ведомство отмечает, что подразделения ВС РФ продолжают находиться в оперативном тупике, теряя боевую технику и личный состав, а приоритеты, озвученные Герасимовым, лишь усилят опасения многих скептиков в российском обществе.

Командующего, как и главу Минобороны Сергея Шойгу, воспринимают как людей, которые находятся не на своем месте и не понимают, как нужно руководить процессами.

[ + – ] ВС РФ находятся в оперативном тупике, а Герасимов выдает нелепые указы

Отметим, что Институт изучения войны ISW в отчете от 22 января писал о снижении авторитета владельца "Группы Вагнера" Евгения Пригожина после череды военных неудач под Бахмутом и кадровых перестановок, по итогам которых Валений Герасимов был назначен Командующим Объединенной группировкой войск в Украине.

Несколькими днями ранее военная разведка Минобороны Украины сообщала о серьезном конфликте между Евгением Пригожиным и Валерием Герасимовым, который старается нейтрализовать влияние владельца "Группы Вагнера".