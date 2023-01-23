ЗС РФ перебувають в оперативному глухому куті, а Герасимов видає безглузді укази, — розвідка Британії

Особовому складу окупаційних військ, поки вони зазнають великих втрат в Україні, забороняють користуватися телефонами, їздити на цивільному транспорті й носити бороди.

Related video

Російських військових після призначення Валерія Герасимова на посаду Командувача Об'єднаного угрупування військ в Україні намагаються "приструнити", видаючи безглузді заборони. Про це йдеться у новому звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 23 січня.

Відомство зазначає, що після свого призначення Герасимов намагається підняти рівень дисципліни в ЗС РФ.

Так, офіцери всіма силами намагаються "приструнити" підлеглих, запроваджуючи безглузді заборони. Бійцям не дозволяють носити нестандартні стрижки, користуватися смартфонами та їздити на цивільному транспорті.

"Ці заходи були зустрінуті скептичними відгуками. Проте найбільше глузувань викликали спроби покращити якість гоління військовослужбовців. Власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин розкритикував військове керівництво, заявивши, що війна — час активних і мужніх людей, а не гладко поголених", — йдеться в звіті розвідки Великої Британії.

Відомство зазначає, що підрозділи ЗС РФ продовжують перебувати в оперативному глухому куті, втрачаючи бойову техніку й особовий склад, а пріоритети, озвучені Герасимовим, лише посилять побоювання багатьох скептиків у російському суспільстві.

Командувача, як і голову Міноборони Сергія Шойгу, сприймають як людей, які не на своєму місці та не розуміють, як треба керувати процесами.

[ + – ] ЗС РФ перебувають в оперативному глухому куті, а Герасимов видає безглузді укази

Зазначимо, що Інститут вивчення війни ISW у звіті від 22 січня писав про зниження авторитету власника "Групи Вагнера" Євгена Пригожина після низки військових невдач під Бахмутом і кадрових перестановок, за підсумками яких Валерій Герасимов був призначений Командувачем Об'єднаного угрупування військ в Україні.

Декількома днями раніше військова розвідка Міноборони України повідомляла про серйозний конфлікт між Євгеном Пригожиним і Валерієм Герасимовим, який намагається нейтралізувати вплив власника "Групи Вагнера".