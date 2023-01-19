"Йому потрібні свої перемоги": Герасимов зробить усе, щоб нейтралізувати Пригожина, — ГУР

За словами представника української розвідки Андрія Черняка, глибока концентрація на бойових діях на українській території — це лише спосіб виживання голови "Групи Вагнера".

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Російський бізнесмен і власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин намагається посилити свої апаратні позиції в оточенні президента РФ Володимира Путіна та бізнесі. Про це у коментарі агентству "РБК-Україна" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. Спочатку текст також був опублікований на сайті ГУР, проте пізніше його видалили — він зберігся лише в архіві.

Як вважає Черняк, через воєнні злочини "вагнерівців" у Сирії та деяких країнах Африки західні країни не хочуть мати жодних справ із російським бізнесменом.

"Він став токсичною особою для всього цивілізованого світу", — наголошує представник розвідки.

За словами Черняка, саме з цієї причини Пригожин сконцентрував усю свою увагу на війні в Україні, що дає йому та його людям можливість бути на головних позиціях в оточенні Путіна.

"Це кроки для його виживання — посилення позицій, а потім зайняття високих посад", — наголошує він.

В українській розвідці також вважають, що наразі в Кремлі ведеться жорстка боротьба за владу та місце поряд із президентом РФ. Сам Пригожин намагається позиціонувати себе як "переможця", при цьому міністр оборони Сергій Шойгу та керівництво російського Генштабу роблять спроби добре зарекомендувати себе перед Путіним і підвищити власні рейтинги. Внутрішні чвари, зі свого боку, впливають на настрій суспільства в країні-агресорі — через невдачі на фронті відкрито критикують військове керівництво.

Після того, як голова Генштабу РФ Валерій Герасимов став командувачем Об'єднаного угрупування окупаційних військ в Україні, він зробить усе для того, щоб нейтралізувати Пригожина, упевнений Черняк.

"Йому [Герасимову] потрібні свої досягнення та перемоги, і він робитиме все, щоб нейтралізувати Пригожина. Це логічні рішення", — додав представник розвідки.

Нагадаємо, українська OSINT-спільнота Molfar опублікувала докладний профайл бізнесмена та власника "Групи Вагнера" Євгена Пригожина. У своєму розслідуванні аналітики пишуть, що ресторатор і соратник Путіна розпочинав свій шлях як дрібний карний злочинець — грабував квартири та людей на вулицях. А свій перший капітал Пригожин заробив на продажі хот-догів у Санкт-Петербурзі.